Китаец собственноручно собрал копию Airbus A320

Самолет своими руками. И речь идет не о модели борта, а судно оригинального размера.

Иметь собственный самолет был давней мечтой китайца Чжу Ю. Однако, новый самолет стоит 1,5 млн долларов. Поэтому мужчина решил сделать летательный аппарат самостоятельно.

Копию Airbus A320 изобретатель назвал Мечтой. Вместе с друзьями он начал строить его три года назад.

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Они пережили более 200 неудач и потратили около 400 тыс. долларов. Чжу работал в разных сферах – от сельского хозяйства до обработки древесины.

Но всегда готовился к воплощению мечты. Модель – точная копия настоящего авиасудна. Правда, не может летать. Теперь изобретатели открыли Мечту для гостей.

К слову, китаец построил на крыше небоскреба огромную виллу с садом камней.

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