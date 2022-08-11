Киевлян учат останавливать кровотечения и накладывать турникет – как присоединится к занятиям

Фонд Соломенские котики занимается тем, что не только помогает военным, в том числе в вопросах тактически медицины, но и обучает гражданских. Речь идет о курсах домедицинской подготовки, на которые может попасть каждый желающий. В стране, где идет война – эти знания на вес золота.

Об этом в эфире марафона Единых новостей рассказал исполнительный директор Соломенских котиков Андрей Ерофеев.

Он поделился, что соломенские котики проводят 3-часовые или 5-часовые курсы для гражданских, на которых можно узнать как останавливать критические кровотечения, накладывать себе турникет.

По словам Ерофеева, цель фонда – научить как можно большую часть людей оказывать к медицинской помощи.

Также он рассказал, как попасть на подобные занятия.

— Курсы проходят оффлайн. Вы можете перейти в соцсети фонда Соломенские котики. Там у нас есть актуальные регистрации. Приглашаем на ближайший тренинг, – отметил исполнительный директор фонда.

Он добавил, что 3-часового курса достаточно, чтобы человек научился останавливать критические кровотечения. Занятия проходят офлайн, поэтому у участников есть возможность сразу отрабатывать свои навыки. Именно отработка практики – главная цель курса.

— Когда вам нужно будет наложить себе турникет, то у вас будет всего 20 минут, — отметил Ерофеев.

Он подчеркнул, что вовремя оказанная медицинская помощь может спасти вашу или чью-то жизнь.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.