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Факты / Видео / Украина / Общество

Киевляне просят власть создать парк в центре города вместо недостроя

Новая зеленая зона в центре столицы — киевские депутаты единогласно поддержали соответствующую петицию киевлян и попросили мэра Виталия Кличко начать переговоры с владельцами 5 гектаров земли в Голосеевском районе, чтобы заброшенную площадку можно было превратить в уютный парк с красивым озером.

Это территория бывшего трамвайного депо. Ее более 10 лет назад выкупил иностранный застройщик. Должен был быть жилой комплекс, потом торговый.

В конце концов, когда вырыли котлован, ближайшие подземные воды и притока реки Лыбидь остановили процесс. Так и образовалось озеро. Инвесторы от строительства отказались. Поэтому местные жители видят в этом настоящий сигнал от природы. Подробности — в сюжете Оксаны Михайловой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Киеве возле школы вместо обещанного бассейна возвели паркинг для ЖК.

Территорию школы №130 в Киеве давно отдали под строительство многоэтажки с единственным условием — застройщик должен сделать для детей бассейн. Однако прошли годы, и на месте бассейна вдруг начал расти паркинг. Выяснилось, что один застройщик вроде бы обанкротился, а продолжить строительство взялся другой — Укрбуд, руководители которого теперь тоже под следствием. Тогда они откровенно заявляли, что бассейна не будет.

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