Киево-Печерская лавра на пути к ПЦУ: что сейчас происходит в монастыре

Россия изрядно приложилась к церковным скандалам в Украине. Многие представители Украинской православной церкви Московского патриархата задержаны за коллаборационизм и пропаганду “русского мира”. Во многих храмах УПЦ до сих пор отказываются отпевать наших защитников и упорно не желают разрывать связи с РПЦ.

Из-за многочисленных нарушений условий аренды еще 29 марта представители Московского патриархата должны были покинуть Киево-Печерскую лавру и вернуть государственное имущество Национальному заповеднику. Но прошел месяц, и пока окончательно этого не произошло.

За это время мы увидели всяческие препятствия УПЦ МП работе комиссий Министерства культуры, услышали от бывшего наместника лавры Павла угрозы журналистам и проклятия власти. А его, по подозрению СБУ, суд взял под круглосуточный домашний арест.

Несмотря на все противодействие, в настоящее время в лавре работают две комиссии Министерства культуры. Одна проверяет государственное имущество, другая – культурные ценности. За месяц им удалось осмотреть десяток корпусов монастыря и более 700 икон и духовных реликвий.

Кроме имущества и памятников лавры, непонятным пока остается вопрос с монахами мужского монастыря. Среди них есть как ярые сторонники Московского патриархата, так и настроенные патриотически, готовые перейти в Православную церковь Украины. Первым это сделал назначенный Митрополитом Эпифанием и. о. наместника лавры архимандртрит Авраамий.

Религиоведы убеждены, чтобы изгнать “русский мир” из украинских святынь, нужно принять правительственный законопроект, запрещающий деятельность в Украине каких-либо религиозных организаций, подчиняющихся России.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.