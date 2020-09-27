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Киевская опера открыла новый театральный сезон с шедеврами мировой музыки

Киевская опера открыла свой 39-ый театральный сезон. Впервые с начала карантина зрители смогли окунуться в волшебный мир оперы, услышать живое исполнение, почувствовать атмосферу зрительного зала.

Накануне состоялся GRAND-GALA концерт-презентация главного дирижера Киевской оперы, заслуженного артиста Украины Виктора Плоскина.

До 50% мест и не более 220 человек в зале — таковы правила посещения сейчас действуют для театров и концерт-холлов.

Однако артисты Киевской оперы не могут без зрителя, поэтому с соблюдением всех карантинных требований приглашают гостей в театральный зал, ведь живое исполнение, по мнению организаторов, не заменить.

Концерт начали иначе, чем планировали, минутой молчания и легендарной Мелодией украинского композитора Мирослава Скорика, чтобы почтить погибших в авиакатастрофе в Харьковской области курсантов.

Ария Розины из оперы Севильский цирюльник, цыганская песня с Кармен, ария Виолетты из Травиаты и другая мировая классика. Солисты в непревзойденных костюмах безупречно передали характеры и настроение своих персонажей.

1 октября симфонический оркестр Киевской оперы с участием хора под управлением Виктора Плоскина приглашает зрителей на концерт к Международному дню музыки.

В прошлом году в Национальной опере Украины состоялась премьера оперы Джоаккино Россини Севильський цирюльник. Этой опере уже 200 лет. Но зрителей ждал настоящий сюрприз — в отличие от классического представления, героев оперы переместили во времени.

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