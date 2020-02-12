Киевскому ядерному реактору 60 лет – как работает и что производит

Единственный в Украине исследовательский ядерный реактор расположенный менее чем в 10 км от центра Киева, работает в течении 60 лет. Без облученных деталей не строятся самолеты и подводные лодки, а облученные в реакторе медицинские препараты спасают человеческие жизни.

Если сравнивать пульт управления Киевского ядерного реактора с пультом управления обычной АЭС, то извне сходство только в красной кнопке аварийной защиты. Главное отличие – активное ядро ​​реактора совсем не генерирует энергию.

Сегодня (12 февраля) Киевскому ядерному реактору исполняется 60 лет. За все время своей работы он не производил энергии для нужд населения, а работал исключительно для науки.

Установку возвели когда-то на окраине Киева, но потом все вокруг застроили, некоторые высотки практически вплотную за 250 метров, что является грубым нарушением техники безопасности. Впрочем, городские чиновники на это не обращали внимания. Теперь сами жители близлежащих высоток возмущены таким соседством и требуют закрыть реактор.

Срок его эксплуатации истекает в 2024 году. Ядерщики, которых осталось 40, признают – установка убыточна, а на полную модернизацию всего оборудования нужно миллионы гривен. Поэтому, не исключено, что Украина таки останется без единого исследовательского реактора, а уникальные облученные лекарства и детали для высокотехнологичного производства придется покупать за границей за большие деньги.

Факты ICTV ранее писали о том, что США разместят в Украине производство ядерных реакторов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.