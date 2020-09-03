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Киевский форум равных прав и возможностей: почему украинки зарабатывают втрое меньше мужчин

Нехватка денег и домашнее насилие – вот вызовы, с которыми мир столкнулся из-за карантина. Страдают от них, как женщины, так и мужчины.

Однако эксперты все же отмечают, что на столичную телефонную линию психологической помощи по поводу домашнего насилия все же обращается женский пол.

К тому же в Украине до сих пор наблюдается гендерное неравенство – у женщин ниже зарплаты и меньше возможностей для карьерного роста.

Читайте: Насилие в Украине: что делать при нападении и куда обращаться после

Киев два года назад присоединился к Европейской хартии равенства и сейчас здесь думают, как дать женщинам больше возможностей. Ведь чем больше экономически успешная женщина, тем она счастливее. Такие данные приводят в Фонде Елены Пинчук.

Но поддерживать женщин должно прежде всего государство. Чтобы так было, их должно быть больше в политике. Вице-спикерка Елена Кондратюк приводит данные: в парламенте сейчас 21% женщин, тогда как в первом созыве было всего 2%.

И все же украинкам труднее пробиться на руководящие должности даже в комитетах прогрессивной Верховной Рады Украины. На местах ситуация еще хуже. Лишь 10% женщин возглавляют города районного значения и 20% – областные советы.

Кроме того, на сайте парламента 17 июля зарегистрирован правительственный законопроект, которым предусмотрено создание фонда для выплаты компенсаций пострадавшим от насильственных преступлений. 

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