L’Oréal Украина бесплатно передала около 100 тыс. единиц продукции для врачей

Украинские и международные компании объединяются в помощи обществу справиться с вызовами современности. Так компания L’Oréal Украина внедряет вместе с партнерами программу солидарности в поддержку местного сообщества в условиях распространения коронавируса.

Компания бесплатно передала около 100 тыс. единиц продукции для санитарной обработки рук для помощь врачам и больницам.

Доставка во все основные больницы Украины осуществляется благодаря программе Гуманитарная почта Украины от Новой почты. Благотворительным партнером инициативы выступает благотворительный фонд Спанбонд.

Напомним, ранее Факты ICTV писали о том, как компания Интерпайп помогает украинским медикам и больницам.

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