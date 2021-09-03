L’Oréal Украина завершила 5-й сезон общеобразовательной программы Красота для всех
Выпускницы общеобразовательной программы Красота для всех получили дипломы. Они прошли специальное обучение в онлайн и офлайн форматах. Теперь они смогут реализовать себя в бьюти-индустрии.
Проект внедрен, чтобы помочь женщинам, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, получить образование в сфере красоты.
— Преодолевая круг насилия, очень важно для женщины иметь рабочие инструменты. Быть экономически независимой, — говорит менеджер программы UNFPA Олеся Компаниец.
Организаторы планируют и в дальнейшем поддерживать и помогать участницам в их стремлении построить путь к лучшей жизни. Реализация программы осуществляется при поддержке Фонда L’Oréal.
2021-09-03
Теги: історії успіху, Краса