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Дарина Реготун |

L’Oréal Украина завершила 5-й сезон общеобразовательной программы Красота для всех

Выпускницы общеобразовательной программы Красота для всех получили дипломы. Они прошли специальное обучение в онлайн и офлайн форматах. Теперь они смогут реализовать себя в бьюти-индустрии.

Проект внедрен, чтобы помочь женщинам, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, получить образование в сфере красоты.

— Преодолевая круг насилия, очень важно для женщины иметь рабочие инструменты. Быть экономически независимой, — говорит менеджер программы UNFPA Олеся Компаниец.

Организаторы планируют и в дальнейшем поддерживать и помогать участницам в их стремлении построить путь к лучшей жизни. Реализация программы осуществляется при поддержке Фонда L’Oréal.

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