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Латекс и анималистические принты: Лакуан Смит на Нью-йоркской неделе моды

Ковбойский стиль в современной интерпретации показал на Нью-йоркской неделе моды дизайнер Лакуан Смит.

Он предлагает короткие латексные и силиконовые платья с анималистическими принтами. В основном почти прозрачные.

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Также в коллекции – джинсы и разного кроя брюки и юбки в сочетании с купальниками вместо блузок. И все это, по мнению автора, могут носить не только женщины.

Дополняют образы широкополые шляпы. В некоторых случаях – ковбойские ботинки. Вечерний наряд также может напоминать о вестерне, доказывает Смит, показав декорированные стразами ансамбли.

К слову, Келли Осборн в вышиванке назвала Украину сердцем моды.

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