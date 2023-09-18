Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
Латвия будет прогонять россиян, а в Киеве воруют фото со Стены памяти! Новости Факты ICTV за 18.09.2023
— Враг пытается восстановить утраченные позиции – Евлаш;
— Атака на Днепропетровщину 18.09.2023;
— Обстрел Одессы: силы ПВО уничтожили 11 БпЛА;
— Без света, воды и среди руин: репортаж из Новоандреевки в Запорожье;
— Байден настаивает на реформировании Совета безопасности ООН;
— Румыния может продлить запрет на экспорт зерна из Украины;
— Чиновника Минобороны Нидерландов арестовали за обход санкций против России — подробности;
— Латвия попросит уехать из страны 3600 россиян – кто в списке;
— Скандал в Киеве: из Стены памяти начали исчезать фотографии военных;
Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира в выпуске за 19:30 (18.09.2023).
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