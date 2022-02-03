Латвия увеличит оборонный бюджет из-за возможной российской агрессии

Латвия планирует увеличить оборонный бюджет из-за возможной военной угрозы со стороны России.

Ожидается, что Сейм Латвии одобрит совместный план стран Балтии, позволяющий эстонским, латвийским и литовским военным без промедления пересекать внутренние границы стран для защиты всего региона.

— Мы вносим вклад в коллективную оборону. Это включает увеличение средств на оборону более, чем на 2,3% ВВП, — сказал президент Эгилс Левитс.

Латвия рассмотрела всеобъемлющий план обороны и считает, что увеличение бюджета необходимо на случай угрозы.

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс говорит, что выделенные средства пойдут на развитие оборонной промышленности, сообщает эстонский телеканал ERR.

— Нет гарантии, что мы получим боеприпасы, оружие или другие предметы первой необходимости из тех стран, от которых мы должны их получить. Нет гарантии, что мы получим все это, когда нам это понадобится, — заявил министр обороны.

Между тем, Россия перебросила в Беларусь зенитно-ракетные системы С-400 — там уже продолжаются совместные с Россией военные учения, говорится в выпуске Фактов ICTV.

Военные отработают условный отпор внешней агрессии на южной и западной границах Беларуси – то есть с украинского и польского направлений.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что такие военные маневры на границе с Украиной вызывают беспокойство.

Какое оружие уже получила Украина от западных партнеров и для чего оно предназначено – читайте в нашем материале.

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