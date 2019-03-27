Спортивный и стильный: Porsche представил Cayenne Coupe

Премьера нового автомобиля Porsche Cayenne Coupe состоялась в Германии в закрытом режиме. Фактам удалось собственными глазами осмотреть новинку.

Автоконцерн Porsche поражает автолюбителей спорткарами: родстерами, классическими и среднего класса спортивными купе. Модели считаются надежными, качественными и стильными.

Сейчас в мире стало модно конструировать купеобразные кроссоверы. Porsche пошел в этом направлении еще дальше и внес в новинку самые прогрессивные решения.

Экстерьер Porsche Cayenne Coupe

Кузов нового авто является уникальным от лобового стекла до багажника. Новая линия крыши, которая одновременно резко, но плавно переходит в заднюю часть кузова – только подчеркивает спортивный вид нового автомобиля.

– Я особенно горжусь тем, что мы не только наделили автомобиль спортивными пропорциями, но и сделали его очень гармоничным, – заявил вице-президент Porsche по дизайну Михаэль Мауэр.

В новой модели пленяет взгляд панорамная стеклянная крыша, которая создает ощущение пространства. Безусловно, ценители более классического дизайна могут заказать карбоновую крышу, как дополнительную опцию.

Салон Porsche Cayenne Coupe

Салон версии купе отличается прежде всего сиденьями. Выглядит все чрезвычайно стильно, однако здесь побеждает комфорт.

Передние спортивные сиденья оснащены интегрированными подголовниками и электрическим регулированием.

В заднем ряду кресла посажены ниже, чем в стандартной модели, ради комфорта пассажиров. Отметим, что в базовой комплектации сзади кресел всего два. Хотя привычный трехместный диван можно заказать без доплат.

Но для того, чтобы полностью ощутить внутренний комфорт авто, достаточно лишь один раз в него сесть. И поверьте, выходить из авто совсем не хочется.

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Цвет

Восторг автомобилистов от Cayenne Coupe вполне понятен – новинка поражает. И пока мужчины заглядываются на формы авто, женщины восторгаются его цветом.

Лава Орандж – именно так называется оттенок нового кроссовера. Цвет горячий, как и новинка.

Итог

У нового Porsche Cayenne Coupe есть срезанная задняя часть крыши, расширенные задние колесные арки, что создает нужный визуальный эффект, новая отделка, спортивные сиденья с невероятным комфортом внутри + бонус – панорамная крыша и огромные дизайнерские диски на 22 дюйма.

Вывод: Porsche Cayenne Coupe – самое стильное четырехдверное купе из имеющихся сейчас на рынке.

Как сообщалось, Porsche решила окончательно отказаться от дизельных двигателей.

Фото: Porsche

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