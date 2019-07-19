Едва сдерживают слезы. Родственники пленных моряков вернулись из России

Двадцать четыре наши моряки, которых Россия незаконно пленила еще в ноябре прошлого года. Накануне им продлили срок содержания за решеткой до 24 и 26 октября. На заседании суда были украинский омбудсмен Людмила Денисова и родственники моряков. Сегодня они вернулись в Киев.

Поезд Москва-Одесса привез в Киев новую большую семью. Именно так теперь называют себя 40 родственников заключенных в России украинских моряков. Мамы, родители, сестры и братья пленников Кремля разочарованы последним решением суда, который продлил арест до 24 октября. Татьяна Шевченко едва сдерживает слезы. Ее младший брат, Андрей, встретил свой 28 день рождения в московской тюрьме.

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Родители пленных более сдержанные и немногословные.

Для многих из них эта поездка на судилище в Москву была уже третьей. На этот раз, заметили некоторое смягчение со стороны россиян: говорят, даже конвоиры не так жестко к ним относились.

И тем не менее, родственники моряков полны надежды на лучшее.

К слову, Киев предложил Москве обменять Вышинского на Сенцова.

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