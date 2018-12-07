Едва успели спрятаться! Боевики открыли огонь по мирным жителям Чермалыка

Оккупанты продолжают вести огонь и по мирным жителям. На Приазовье под обстрел вновь попал поселок Чермалык, расположенное неподалеку Мариуполя. По словам местных жителей, боевики начали бить по селу около десяти вечера. Ради развлечения, выпустив по домам два десятка гранат с автоматического станкового гранатомета.

Избиты стены, разбитые окна и оборванные электрические провода. Этой ночью, жители домов в окрестностях Чермалык спать не ложились. Ведь еще с десяти вечера на их дворах начали рваться гранаты.

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В общем, только за вчера, боевики выпустили по Чермалыку более двух десятков гранат с автоматического станкового гранатомета. Стреляли из небольшого расстояния. Позиции оккупантов в посадке за рекой Кальмиус. Местные уверены, днр-овцы хорошо понимали, что делают. И целились просто ради развлечения.

Накануне как раз эти улицы Чермалык уже обстреляли из противотанковых гранатометов. Этот факт даже зафиксировали наблюдатели ОБСЕ. Но свежие атаки на населенный пункт пока не проходили ни в каких сводках.

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Опубликовано Декабрь, 07 в 19:54



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