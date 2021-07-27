Легально, с записью в трудовой: где летом зарабатывают украинские подростки

В Павлограде Днепропетровской области 16-летняя Екатерина уже третье лето подряд подрабатывает в коммунальном предприятии. Девушка убирает в парках и скверах, ухаживает за газонами и клумбами. Заработок легальный и приличный — около 6 тыс. грн в месяц.

А 14-летняя Наталья работает в бухгалтерии коммунального предприятия — ей доверили систематизировать архивные документы.

В Украине подростки с 14 до 16 лет имеют право работать по четыре часа в день, а старше — по шесть.

Такая практика на предприятии уже 20 лет. Этим летом здесь работают полторы сотни детей, хотя сам штат взрослых специалистов — всего 60 человек.

Привлекать несовершеннолетних для подработок в Павлограде уже привычное дело. Город выделил на это полмиллиона гривен.

— Если взрослые видят, что дети убирают в парках, аллеях — их это стимулирует. Я здесь стою на позиции экономии средств. Это не деньги. Тем более, что они окупаются за счет выполненных работ, — объясняет мэр Павлограда Анатолий Вершина.

В Покровске Донецкой области также нашли способ привлечь детей к работе. В июле-августе трудоустроили 70 детей. Девушки и парни, например, ухаживают за территорией местного спорткомплекса. За месяц можно заработать 4-5 тыс. грн.

Кроме зарплаты, подростки еще и получают запись в трудовой книжке.

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