Легенда баскетбола и обладатель Оскара: чем запомнился Коби Брайант

Он был и остается легендой баскетбола. Погиб Коби Брайант, его частный вертолет разбился в пригороде Лос-Анджелеса. Брайант всю жизнь играл за одну команду, двукратный олимпийский чемпион и обладатель Оскара.

Брайант всегда ставил перед собой максимальные цели. После Майкла Джордана мировой баскетбол недолго оставался без своего короля. Его зрелищная игра завораживала.

Коби Брайант – один из пяти игроков в истории НБА, рядом с тем же, Джорданом, который набрал за карьеру более 30 тыс. очков. Он единственный, кто в НБА за одну игру забросил 81 очко.

После завершения карьеры в 2016 году, Брайант имел кучу планов: открыл собственный фонд, писал книги и, конечно, не забывал о команде, которой отдал 20 лет своей карьеры.

Именно по дороге на очередной матч Лейкерс собственный вертолет Брайанта упал. Предварительно из-за сильного тумана. Коби, его 13-летняя дочь, пилот и еще 6 пассажиров погибли. Известие шокировало не только спортивный мир. Звезды шоу-бизнеса, актеры, политики, кто в соц. сетях, кто минутой молчания почтили память легенды.

Факты ICTV ранее писали о том, что на музыкальной премии Grammy почтили память Коби Брайанта.

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