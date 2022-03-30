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Легендарному хиту – 8 лет! Как песню о Путине пел весь мир

Петр Демьянчук

Легендарной песне о Путине сегодня исполняется ровно восемь лет – ее придумали харьковские футбольные фаны в 2014 году.

В двух словах удалось высказать все, что тогда о российском президенте думали украинцы.

Ролики в интернете, где пели о кровавом диктаторе, стали вирусными, просмотры считались миллионами, ее пели по всему миру политики, артисты, рядовые граждане, появилось множество вариаций песенки, ее поют на стадионах, в это время пропагандистские телеканалы глушат звук.

Рашисты свирепствуют от этой песни и накануне даже распространили информацию, что взяли в плен ее автора. Это оказалось фейком.

Посоревноваться в популярности с песней харьковских фанатов сейчас может разве что легендарная фраза – ответ украинских военных из острова Змеиный рашистским оккупантам о российском военном корабле.

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