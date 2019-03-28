Легендарный одесский Французский бульвар уничтожают застройками

Одна из изюминок Одессы – Французский бульвар на грани уничтожения. Зеленая зона может превратиться в новый район с высотных жилых массивов. Строительства на легендарной улице ведутся несколько лет, а вскоре новых домов может стать еще больше.

Французский бульвар – одна из визитных карточек Одессы. Зелено и близко к морю, много памятников архитектуры. Однако в последнее время здесь вырастают современные многоэтажки.

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20 лет назад в санатории Магнолия оздоровлялись люди со всей страны, а сейчас здесь возводят новый жилкомплекс. Неподалеку – городской Ботанический сад с уникальной растительностью. Но сегодня прямо на его территории появились многоэтажные апартаменты. Поэтому легендарный Французский бульвар превращается в очередной жилой массив из высоток.

Львиную долю территории бывшего завода шампанских вин передали застройщику якобы для обслуживания админпомещений. Однако изменить целевое назначение арендованного участка нетрудно, жалуются активисты.

Мэр города уверяет, что не допустит уничтожения улицы и сейчас не видит никаких причин для опасений горожан.

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