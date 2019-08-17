Легко пел о том, о чем другие говорить боялись: воспоминания друзей о Кузьме
Андрей Кузьменко лидер группы Скрябин праздновал бы сегодня 51-й день рождения, но он погиб в ДТП в 2015 году.
В этот день миллионы поклонников еще раз вспомнят его песни, стихи и книги. Поскольку он был неизлечимым оптимистом, драйвовым, умным и остроумным человеком.
Его песни отнюдь не устарели – скорее наоборот, чем дальше – тем актуальнее.
Все друзья и близкие утверждают, Андрей Кузьменко – это о настоящем, он не терпел фальши и мусора в человеческих взаимоотношениях.
Друг Олег Турко хочет организовать фестиваль в Кривом Роге, где музыканты из разных уголков страны исполнили бы песни Андрея. Ведь наследство остался немалое. И литература, и музыка.
Он легко пел о том, о чем другие говорить боялись.
Он стал кумиром для миллионов молодых украинцев.
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Любовь поклонников помогла родителям Кузьмы пережить гибель единственного сына и каждая песня Андрея помогает жить дальше.
Напомним, Факты ICTV собрали 10 лучших хитов Кузьмы Скрябина.