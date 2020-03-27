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Леся Никитюк, Сергей Жадан и O.Torvald: как звезды развлекают фанатов онлайн

Все больше знаменитостей — и украинских, и зарубежных — устраивают развлечения для своих поклонников.

Можно посетить онлайн-чтение Сергея Жадана, или послушать лирические баллады от Светланы Тарабаровой.

В Израиле сам президент читает детям сказки. Не осталась в стороне и рок-группа O.Torvald. Ребята провели бесплатный почти двухчасовой онлайн-концерт. Да еще и разыграли для зрителей билеты на свое будущий выступление. Подробнее — в сюжете Екатерины Рудешко.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как из-за карантина украинцы переходят в онлайн.

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