Летело 30-40 вертолетов: воины мобильных огневых групп о первом бое 24 февраля и как защищают небо сейчас

Любая воздушная тревога не обходится без воинов мобильных огневых групп. Такие подразделения есть в Вооруженных Силах и в Нацгвардии. Их задача – помешать врагу совершить очередную кровавую атаку по гражданской инфраструктуре. Эти военные усиливают наше ПВО благодаря своей маневровности. На своих авто они могут быстро переместиться в место, куда, вероятно, направляются Шахеды или ракеты. И уничтожить их на подлете к цели. Как воины защищают небо от враждебных целей – читайте дальше.

В считанные минуты, когда над Киевом замечают 6 вражеских воздушных целей и раздается тревога, мобильная огневая группа Вооруженных Сил уже едет на позицию. Пока одни военные берутся за уничтожение целей, другие начинают визуальное наблюдение. Хватают бинокли, а из кузова достают переносной зенитно-ракетный комплекс.

— Мы получаем курс, с которого следует цель, и уже, ориентируясь на него, начинаем работать. Это может быть как крылатая ракета, так и БПЛА, — рассказывает стрелок-зенитчик с позывным Чех.

Мобильные огневые группы, говорят военные, существовали еще до полномасштабного вторжения.

— Мобильные группы вообще были созданы для прикрытия, мы готовились к вертолетам, самолетам, к чему-то такому. Просто тренировки были, имитация вероятного нападения, – рассказывает командир подразделения мобильно-огневых групп с позывным Кэп.

Однако, 24 февраля утром свое умение пришлось применять в реальном бою.

— Увидели первые сияние Киева, когда начало прилетать уже, были в готовности. Так особо сильно не считали, но до 40-30 вертолетов мы видели, — говорит командир подразделения мобильно-огневых групп.

Стрелец с позывным Чех напоминает, их подразделение расположилось на севере вблизи Киевского водохранилища. Оттуда вражеская авиация как раз летела на Гостомель.

– Дальность была около 2 км. У меня был на вооружении ПЗРК 1, то есть вышел на заданную мне позицию, после чего был осуществлен пуск по вертолету Ми-24, — говорит Чех.

Это была его первая в жизни уничтоженная цель. В общей сложности их экипаж тогда сбил три вертолета россиян.

— Это был адреналин, первый в жизни бой. Это нужно почувствовать, словами это просто не передать, – говорит стрелок-зенитчик ПЗРК.

После того, как российская армия отступила, появилась другая угроза. Во время массированных ракетных ударов россияне пытаются уничтожить критическую инфраструктуру, целят в жилые дома, убивая мирных людей. Задачи мобильных огневых групп изменились. Их начали применять именно на тех направлениях, на которых нельзя применить другие виды вооружения, например, истребительная авиация.

Впрочем, чаще всего они защищают стратегические объекты. Военные размещаются на расстоянии, чтобы поразить ракеты или дроны на подлете.

– По ракетам у нас переносные зарядные комплексы, типа Игла, Stinger разных иностранных производств, наших. По Шахедам лучше крупнокалиберные пулеметы, – говорит командир подразделения мобильно-огневых групп Кэп.

Но сложность состоит в том, что оператору ПЗРК сначала нужно цель визуально увидеть, среагировать, навестись и только тогда произвести выстрел. Вероятность мала, но Чеху удалось и это.

— Ракета Ха 101, также с ПЗРК Игла. Ну где-то это заняло времени секунд 7 от начала, как мы достали ракету и совершили пуск по ней, потому что ракета она низколетящая была, скорость у нее невероятная, – рассказывает Чех.

Для эффективного уничтожения военные применяют и зенитные установки, которые разместили на грузовом авто.

– Применяется по Шахедам, да и по крылатым ракетам работают на большую дальность до 3-5 километров, то есть для идеального видения стрелок наводится, по команде по цели он работает сразу двумя стволами, – говорит Кэп.

Чтобы усложнить их работу, враг часто атакует ночью, но к этому наши военные готовы.

— Ночью мы применяем тепловизоры, прожекторы направленного действия, лазеры, все, что подсветит цель, чтобы можно было навестись стрелку, увидеть ее, — говорит Кэп.

Бойцы шутят, приходится буквально жить на природе, часами следя за небом. Но они знают, что каждая сбитая враждебная цель – это чья-то спасенная жизнь.

Фото: скрин с видео

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