Считанные минуты на работу: как выполняют задание спецназовцы отряда Омега

Боевые выезды бойцов 5 отдельного отряда спецназначения Омега Национальной гвардии на Восточном фронте обычно проходят быстро, ведь, например, на работу из БТРа есть буквально считанные минуты – три, возможно, пять.

Работают спецназовцы с достаточно близкого расстояния, поэтому ответ со стороны россиян очень вероятен и может быть быстрым. После открытия огня по российским позициям БТР сразу уезжает обратно.

— Враг пытается прорываться, но тщетно, бьется головой, – отмечает военнослужащий 5 отряда спецназначения Омега НГУ Виталий.

Когда солнце уже высоко и начинает печь, приступают к работе гранатометчики. Кроме авиации, на позиции слышно жужжание беспилотников. Но спецназовцам нужно закончить работу – уничтожить состав боекомплекта, с чем они зачастую и справляются.

— Враг очень хорошо укомплектован на этом участке фронта, ну и максимально, куда можем достать — это склады с БК, – рассказывает военнослужащий 5 отряда спецназначения Омега НГУ Назарий.

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