Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
Лицензия на экспорт зерна и разминирование страны за 10 лет! Новости Факты ICTV за 27.09.2023
— Зеленский сообщил хорошие новости с фронта;
— Тарнавский заинтриговал новостями на Таврическом направлении;
— Украина хочет лицензирование экспорта зерна в Польшу, Чехию, Словакию и Венгрию;
— Украина запускает рынок услуг по гуманитарному разминированию;
— Карательные отряды в Скадовске: оккупанты беспощадно борются с Движением “Жовта стрічка”;
— Вдова воина ВСУ борется за звание погибшему мужу.
Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира в выпуске за 17:30 (27.09.2023).
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