Лидеры оппозиции в Молдове обвинили власть в отравлении ртутью
Лидеры оппозиции Молдовы заявили, что их пытались отравить ртутью.
Об этом накануне объявили руководители политического блока Акум Майя Санду и Андрей Настазе.
Обвиняют действующую власть, и в частности провластную Демократическую партию. Впрочем, конкретных доказательств ее причастности не предоставили.
Демократы называют заявления оппозиционеров необоснованными и связывают с предстоящими парламентскими выборами, которые состоятся в воскресенье.
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2019-02-22
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