Лидеры оппозиции в Молдове обвинили власть в отравлении ртутью

Лидеры оппозиции Молдовы заявили, что их пытались отравить ртутью.

Об этом накануне объявили руководители политического блока Акум Майя Санду и Андрей Настазе.

Обвиняют действующую власть, и в частности провластную Демократическую партию. Впрочем, конкретных доказательств ее причастности не предоставили.

Демократы называют заявления оппозиционеров необоснованными и связывают с предстоящими парламентскими выборами, которые состоятся в воскресенье.

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