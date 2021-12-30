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Факты / Видео / Lifestyle

Лидируют детские книги: всплеск активности на книжном рынке

Маргарита Верещагина Видеоредактор

Небывалый всплеск активности на книжном рынке. Почти половина расходов по программе “1000 грн за вакцинацию” у украинцев идет на книги, а потом покупают билеты в кино. И это приятная неожиданность, говорят продавцы.

Сейчас в заказах лидируют детские книги, затем художественная литература, а затем бизнес и экономика, рассказывают ритейлеры.

Книжные ритейлеры говорят, что такой спрос поддерживает и отрасль в целом. Ведь в выигрыше будут и издательства, и авторы, а, наконец, и читатели.

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