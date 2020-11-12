Врач сам выбирает кого лечить: в Украине отменяют плановые операции

В Украине из-за наполненности больниц отменили плановые операции. Будут делать только срочные. Однако эту срочность определяет врач, и не всегда его решения адекватное. Во многих регионах люди жалуются, что пациентов в критическом состоянии отказывались госпитализировать.

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Такие правила установлены постановлением Кабмина еще с июля. Согласно с ним — госпитализации пациентов ограничивают, если город в красной или оранжевой зоне. Поскольку все регионы сейчас красно-оранжевые, с понедельника в Украине будут делать только ургентные операции.

В Минздраве разъяснили — обязательно будут помогать роженицам, новорожденным. В специализированных медучреждениях лечить онкобольных пациентов, паллиативную помощь будут оказывать в стационарах.

В обычном режиме работают учреждения национального уровня — Институт сердца или институт хирургии Шалимова.

— Инсульты, инфаркты, ургентных операции — не могут быть перенесены. Больным вовремя будет предоставляться медицинская помощь. Никто никаких запретов не устанавливал, — пояснил глава Минздрава Максим Степанов.

В Украине в соответствии с постановлением Кабмина несрочные госпитализации будут восстанавливать в регионах, переходить в желтую и зеленую зоны карантина.

Локдаун в Украине

Результаты введения карантина выходного дня должны быть на второй-третьей неделе. Но если их не будет, возможен полный локдаун. Такой прогноз озвучил глава Госпродслужбы Киева Олег Рубан.

Все зависит от правильного применения этого ограничения, поскольку его практиковали в разных странах, и оно должно противоречивые результаты.

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