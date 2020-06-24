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Врачи два месяца без зарплат. Киевский роддом остался без финансирования

В редакцию Фактов ICTV обратились медики столичного роддома, которые второй месяц сидят без зарплаты и может дойти до бунта. Без денег остались, потому что руководство заведения не подписало договор с Национальной службой здоровья.

Объяснили, что тогда средств на роды, которые будут выделять ни на что не хватает. Убеждены, что медучреждение должно получать больше, чем там посчитали.

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То есть, пока больница не согласилась на медреформу и осталась на балансе города, а город не может финансировать зарплаты.

Эта история началась еще в октябре, когда медучреждения Киева должны были превратиться в коммунальные некоммерческие предприятия, чтобы в дальнейшем заключить договор с Национальной службой здоровья Украины. Но финансирование из городских бюджетов с 1 апреля переходило на государственный.

Корректный перерасчет тарифов на медицинские услуги завершится до 2021 года. Такой прогноз высказал глава парламентского комитета здоровье нации и медицинской помощи Михаил Радуцкий.

Радуцкий отметил, что в рамках пересмотра медреформы будут внесены изменения в расчеты стоимости пакетов медицинских услуг, которые государство оплачивает медучреждениям, а также повышена зарплата медикам.

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