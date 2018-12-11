Больничные клоуны в Харькове: где и как работают

В небольшую лавочку почти в центре Харькова, ежемесячно горожане несут тонну вещей. Все что могло отправиться на свалку – одежда, обувь, игрушки, книги, виниловые пластинки, здесь получает вторую жизнь.

Джинсы по 60, туфли от 100 грн., пальто по 200. Самые популярные здесь детские вещи – ползунки, штанишки, футболки – по 20. Но это не просто бизнес, каждый месяц четверть дохода владельцы магазина отдают на благотворительность.

Больничные клоуны, их задача чтобы дети, которые сейчас болеют, хотя бы на час забыли о процедурах и таблетках, и почувствовали себя как на празднике.

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Клоуны работают по собственной инициативе, поэтому рады любой поддержке. В ноябре магазин подержанных вещей передали им 4,5 тыс. грн. А еще помогали центру для людей с инвалидностью, музыкальному проекту, волонтерскому лагерю.

Еще одна глобальная цель магазина – приучить людей к разумному потреблению и не перегружать планету вещами, которые разлагаться сотни лет.

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Опубликовано Декабрь, 11 в 11:55



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