Лечение коноплей: где практикуют и возможно ли в Украине
Ольга помогает 6-летней дочери сесть. Самостоятельно Даша это сделать не может, так как и не может самостоятельно ходить, есть и говорить.
Чтобы хоть как-то облегчить болезненные судороги, Ольга дает дочери препараты, которые прописал врач. Но они тормозят умственное развитие. Не так давно Ольга прочитала в сети о альтернативном лечении.
Несмотря на то, что в Чехии закон не такой строгий, ежегодно в Праге на марш за легализацию марихуаны собираются тысячи людей. Кроме ценителей просто расслабиться, на марше есть и сторонники лечебного использования каннабиса.
В Праге нам удалось найти одно место, где она фактически открыто рекламируется. Аптека, где продаются лекарства на основе каннабиса. Она так и называется – Конопляная больница.
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Лекарства на основе каннабиса в Чехии легализовали 2013 года. Закон инициировали пациенты, которые нуждались в этих препаратах.
Летом этого года Управление по контролю за продуктами и лекарствами США официально одобрило первый препарат на основе каннабиса, который может быть эффективным при лечении эпилепсии.
Мама Дарьи планирует написать официальное обращение в Минздрав, чтобы чиновники разрешили ввезти препарат в Украину и провести дочери курс лечения.
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