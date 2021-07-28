Лечение ожогов в Украине: какие есть проблемы и почему смертность высока

В Киеве 12-летний мальчик хотел сделать фото на крыше вагона, в результате чего получил сильное поражение током.

Петя получил 92% ожогов тела, черепно-мозговую травму. Также ребенок перенес ампутацию руки. Вместо него дышит аппарат искусственной вентиляции легких. Он может издавать лишь звуки.

Два месяца назад на то, что выживет, Пете давали 1% из 100%. С каждым прожитым днем шансы парня растут. А с ними – счета за лечение.

Сейчас он находится в Киевском ожоговом центре (городская больница №2). Это одно из главных мест в стране, где оказывают помощь людям с ожогами. Полторы тысячи пациентов в год, треть – тяжелые и очень тяжелые. За лечение каждого платит государство — 4 800 грн. Врачи утверждают, что этой суммы не хватает на полноценное лечение пациента.

— Мы посчитали, что на больного с ожогами 60% и глубокими 20% нужно потратить около 500-600 тыс. грн. Часть всего необходимого покупает больница, а все остальное — родственники, — отметил заместитель директора по хирургии Киевской больницы №2 Андрей Жернов.

Например, Пете за два месяца назначили медикаментов на несколько сотен тысяч гривен. Один день обходится в 10 тыс. Лишь раствор для ежедневной перевязки — тысяча. А его мама зарабатывает в месяц всего 7 тыс. Поэтому, чтобы сын имел шанс бороться, ей, как и большинству украинцев в такой ситуации, пришлось пойти по миру с протянутой рукой.

Медики рассказывают, что пациентам, которые уже долго находятся в больнице и не имеют средств на медикаменты, помогают волонтеры.

По словам заместителя главы Национальной службы здоровья Татьяны Бойко, денег на всю медицину не хватает. Но особенно тяжелые случаи средствами обеспечены хорошо. Тариф может варьироваться от 4,5 тыс. грн до 119 тыс. грн.

Врачи из Киевского ожогового центра говорят, что за июнь получили по 7 тыс. грн на пациента. 6 500 грн из них — зарплаты. И только 500 — лекарства.

— Я бы хотела, чтобы в больнице был весь арсенал последних антибиотиков. Чтобы персонал смог после каждого больного менять перчатки, чтобы к каждому больному можно было зайти в чистом, новом халате, — говорит заведующий гнойно-септической реанимации Наталия Исаенко.

Сейчас на весь центр только шесть стерильных боксов, что критически мало. Также, чтобы закрыть раны, иногда необходимо осуществлять пересадку кожи от донора, как это сделала мать Петра. Но если донора нет — врачи используют ксенокожу, то есть свиную. Ее надо покупать, менять каждые несколько дней, а это — не только лишняя боль, но и риск кровопотери и сепсиса. В мире уже давно решили этот вопрос благодаря банкам посмертной кожи. Но у нас из-за нехватки средств они предусмотрены лишь на бумаге.

Ежедневно в Украине в больницы с ожогами попадает 100 человек. А в ожоговых центрах недостаточно лекарств и материалов для перевязок из-за нехватки финансирования. Поэтому, по последним данным Вашингтонского института, Украина в пятерке стран мира с самой высокой смертностью от ожогов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.