Лечение за рубежом. За кого платит государство и как получить помощь

Тысячи людей ежегодно вынуждены искать деньги на лечение за границей. Преимущественно, это пациенты, нуждающиеся в различных трансплантациях. Ведь в Украине нет ни реестра доноров, ни, зачастую, технических возможностей для пересадки того же костного мозга.

В этом году государство направило на лечение больных за рубежом 690 млн грн. Это самая большая сумма за всю историю независимости. Правда, на всех этих денег не хватает. Пациенты же часто жалуются на затягивание дел.

Деньги на лечение закладывают в бюджет. В прошлом году – 390 млн. Но их не хватило. К концу года Минздраву удалось убедить выделить еще почти такую ​​сумму. В этом году заложили почти 700. Это аномально большие средства для Украины.

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Плюс, разрешили пользоваться остатками, которые не использовали другие пациенты, на счетах зарубежных клиник. Вот и результат: если, например, 2012-го отправили за границу только 14 человек, в прошлом году – почти 300. Но, не все так радужно.

Речь идет о справке, которая определяет степень риска. Валентине пришлось делать ее только в Турции. А это дополнительные деньги, и главное время, которого у женщины нету. Если состояние ремиссии завершится, и человека можно уже не спасти.

Сейчас она звонит в министерство с надеждой услышать ответ – да. Но, по-настоящему, украинцев спасет только программа трансплантологии, что позволит делать пересадки в Украине. Однако ее до сих пор не запустили.

К слову, пациенты вынуждены спасаться за границей! Почему в Украине не работает трансплантология.

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