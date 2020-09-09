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Лечит бронхит и зубы. На Харьковщине 70-летний Айболит заботится о 2 тыс. селян

Он отказался от квартиры, ходит пешком на работу и лечит почти 2 тыс. пациентов. На Харьковщине семейным врачом работает человек, у которого медицинский стаж более полувека.

Жители семи сел называют его Айболитом, и знают, что к нему можно прийти с любой болячкой. Сам он говорит, что работа для него имеет взаимный терапевтический эффект, и на пенсию идти даже не думает.

Смотрите: Медицинская реформа 2020: как семейный врач из Черкасской области зарабатывает 75 тыс. грн в месяц

В Новоселовке Харьковской области — всего 200 жителей. Новый фельдшерский пункт здесь и за местный клуб одновременно. Еще в июле врач принимал в старой заброшенной постройке, без воды и электричества.

Пациентов у Виктора Федоренко — как у популярного городского врача — почти 2 тыс. Декларации с ним заключили жители не только Новоселовки, но и еще шестерых соседних сел. Говорит, что знает не только анамнез каждого, но и биографию и семейные драмы.

Сельский врач должен уметь все — лечить бронхит, назначить капли для сердца и даже вырвать зуб. Ибо к районному центру далеко, а в областной большинство жителей выбирается только по насущной необходимости.

За полвека господин Виктор успел поработать фельдшером, инфекционистом, педиатром и хирургом. В нескольких селах за день медик успевает осмотреть десятки пациентов, вторая половина дня — вызовы на дом.

После объезда сел возвращается в амбулаторию в Веселом — это его основное место работы. Амбулаторию в прошлом году построили с нуля по президентской программе — здесь и кардиограмму делают, и стационар на четыре кровати.

Для врача даже подготовили двухкомнатную квартиру. Но Федоренко от жилья отказался, оставив ее для молодого коллеги, когда тот придет ему на замену. Впрочем, пока желающих нет.

На работу и домой, в село за несколько километров, 70-летний врач добирается пешком. За день проходит с десяток километров. Не желая показаться пациентам старым и немощным.

Рабочий день заканчивается в 16.00, но господин Виктор никогда не выключает телефон. Ему звонят и ночью, и в праздники. Он никому не отказывает, говорит, что когда пациент выздоравливает, и сам получает терапевтический эффект.

Как работает электронный рецепт от врача

В Днепре впервые в Украине внедрили электронный рецепт. Теперь чтобы купить препараты, назначенные семейным врачом, в аптеке достаточно показать смс со своего смартфона.

Получить электронный рецепт можно без привязки к месту регистрации. Его выписывает семейный врач — дистанционно или во время приема. В рецепте индивидуально, под каждого пациента, указывают всю дополнительную информацию о препарате.

Только за неделю работы сервиса в Днепре выписали почти 5 тыс. электронных рецептов. Действует он в течение месяца, а подделать его, уверяют специалисты, невозможно.

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