Лечат бесплатно. На Ровенщине медикам третий месяц не платят зарплату

В нескольких областях не могут выплатить зарплаты работникам райбольниц. На местах объясняют, что медицинской субвенции до конца года не хватает. В Министерстве здравоохранения говорят, что прежде всего это проблема местной власти, которая удерживает эти заведения, именно они должны дофинансировать больницы.

В городе Дубно Ровенской области медики даже перекрывали международную трассу. Персонал районной больницы с сентября не получает денег.

Смотрите: Билборды позора в центре Мукачево – коммунальщики привлекают внимание должников

Денег на зарплату в районе уже нет, говорят в больнице. До конца года не хватает более 7 млн ​​грн. Но половина пациентов – из Дубно. Поэтому было бы справедливо, если бы город за них и рассчитался. Но здесь чиновники договориться не могут.

Бюджет района уменьшился в разы, поэтому денег на зарплату и не хватило, а медицинской субвенции не хватило. В общем области для медиков нужно еще более 80 млн грн.

И такая ситуация не только в Ровенской области, медицинской субвенции на зарплаты до конца года не хватает еще нескольким областям. В Министерстве здравоохранения жалуются на работу местных советов, которые содержат эти заведения и должны дофинансировать их, если субвенции не хватает. Однако все-таки планируют выделить 700 млн грн на погашение долгов.

Напомним, в Украине медики, работавшие в зоне проведения ООС, могут получить статус участника боевых действий.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.