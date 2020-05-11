Лечат легкую форму Covid-19: особенности телемедицины в США

В условиях пандемии сейчас активно развивается телемедицина. В частности, в США через интернет консультируют и лечат даже больных легкой формой Covid.

В США телемедицина — распространенная практика в системе здравоохранения, которая стала особенно актуальной сегодня, во время пандемии. Центр контроля и профилактики заболеваний рекомендует врачам назначать больше визитов с больными с помощью видео и аудиосвязи. И именно таким образом узнавать о симптомах, которые могут быть связаны с поражением Covid-19.

В США на рынке телемедицины существует несколько платформ и приложений, которые позволяют врачам и пациентам общаться безопасным способом и специальные наборы для того, чтобы делать тесты в домашних условиях.

Даже в стоматологии нашлось место для оказания услуг пациентам с помощью видеосвязи.

Teladoc, крупнейшая в США платформа телемедицины, сообщает о более 100 тыс. виртуальных визитов в неделю.

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