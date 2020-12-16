Ликвидация детских домов до 2026 года: реально ли это и что не так с реформой

В Украине планируют ликвидировать детские дома и вернуть детей под опеку родителей и воспитателей — в дома семейного типа и патронатные семьи.

Этот процесс должен закончиться до 2026 года, однако сейчас он тормозится.

В 2020 году 11 областей не создали ни одной патронатной семьи. Сейчас их 139 в Украине, а нужно 2,5 тыс.

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Вероятными причинами торможения реформы могут быть постоянные кадровые изменения в руководстве Минсоцполитики, а также катастрофическая нехватка социальных работников.

Кроме того, уже работающие соцработники служб по делам детей часто не реагируют на домашнее насилие, о котором им сообщают.

Патронатные семьи в Украине

Патронатные семьи — альтернатива детским интернатам и приютам в Украине.

Воспитатели получают средства на детей от государства и заботятся о малышах.

Подробнее о патронатных семьях в Украине читайте на Фактах ICTV.