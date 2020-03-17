Ликвидировать угрозу. Как военных спецназовцев учат противодействовать терроризму

Они не теряют бдительности, ведь во время войны им приходится противодействовать диверсиям и атакам террористов. Такая задача военных спецназовцев. Это особое подразделение, которое в любой момент готово к штурму, освобождению заложников, имеют навыки десантирования и точной стрельбы.

Все это применяют в случае диверсионных действий на военных объектах. А также осуществляют охрану высшего руководства Вооруженных Сил и представителей иностранных делегаций. 90% офицеров Центра специального назначения Киевской области — это участники АТО и ООС. Детали в сюжете Кристины Величанской.

Напомним, Факты ICTV ранее писали о том, как проходят учения украинских ВМС.

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