Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Ликвидировать угрозу. Как военных спецназовцев учат противодействовать терроризму

Они не теряют бдительности, ведь во время войны им приходится противодействовать диверсиям и атакам террористов. Такая задача военных спецназовцев. Это особое подразделение, которое в любой момент готово к штурму, освобождению заложников, имеют навыки десантирования и точной стрельбы.

Все это применяют в случае диверсионных действий на военных объектах. А также осуществляют охрану высшего руководства Вооруженных Сил и представителей иностранных делегаций. 90% офицеров Центра специального назначения Киевской области — это участники АТО и ООС. Детали в сюжете Кристины Величанской.

Напомним, Факты ICTV ранее писали о том, как проходят учения украинских ВМС.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Разведка и огневая подготовка: военные учения на Ровенском полигоне
Разведка и огневая подготовка: военные учения на Ровенском полигоне
В Павлограде военные наладили сбыт наркотиков – им грозит до 8 лет тюрьмы
В Павлограде военные наладили сбыт наркотиков – им грозит до 8 лет тюрьмы
Разворот и переход к активной обороне: учения десанта на Донбассе
Разворот и переход к активной обороне: учения десанта на Донбассе
Ломаченко опубликовал видео о православии и российском спецназе
Ломаченко опубликовал видео о православии и российском спецназе
Коляд, Коляд, Колядниця: военные поздравили украинцев с Рождеством
Коляд, Коляд, Колядниця: военные поздравили украинцев с Рождеством
Стрельба на меткость: как танкисты на Донбассе совершенствуют мастерство
Стрельба на меткость: как танкисты на Донбассе совершенствуют мастерство
Синяк замазала, зубы приклеила: рядовая Кулиш рассказала подробности избиения
Синяк замазала, зубы приклеила: рядовая Кулиш рассказала подробности избиения
Дело Шеремета: спецназ штурмовал зал суда
Дело Шеремета: спецназ штурмовал зал суда

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка