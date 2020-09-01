Линейки только для первоклашек, родителей в школу не пускают — 1 сентября в Украине

В украинских учебных заведениях сегодня стартовал новый учебный год. С момента независимости, страна впервые встретила День знаний во время эпидемии — власти разрешили образовательный процесс, несмотря на постоянное увеличение количества больных коронавирусом. Правда, со строгими рекомендациями.

В школы будут ходить во всех зонах, кроме красной — там будут учиться дистанционно. Также руководители учебных заведений должны так организовать работу, чтобы до минимального уменьшить возможность инфицирования.

В то же время, правительство разрешило родителям подбирать для своих детей тот вариант обучения, который им подходит больше всего, а государство продолжит трансляцию телеуроков.

Факты проверили школы накануне.

Всюду антисептики, запасов есть на месяц, закупила власть. Есть также маски, но только для учителей. Разведены входы и выходы — в среднем 5 отдельных входов для разных классов. Дети по-максимуму будут учиться в своих кабинетах. По возможности — обучение на улице. Столовая будет работать, но также в особом режиме.

В Ивано-Франковске дети 1 сентября в школу не пошли, им на две недели продлили каникулы. Город в красной зоне.

Начало учебного года пришлось на вторник, 1 сентября. Школьники впервые за полгода сядут за парты, однако процесс обучения уже не будет предыдущим: карантин продиктовал для учеников новые правила.

Как Украина празднует День знаний в условиях карантина и какие школы не выйдут сегодня на обучение, читайте в онлайнт-трансляции на сайте Факты ICTV.

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