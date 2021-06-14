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Факты / Видео / Украина / Политика

Линия опасности: как украинские пограничники защищают границу возле Беларуси

Усилить защиту украинско-белорусской границы хочет Госпогранслужба. Об этом недавно заявил ее руководитель Сергей Дейнека. И хотя сейчас там спокойно — наступление российских войск со стороны Беларуси вероятно. Об этом предупредила и эстонская разведка.

С Белоруссией у Украины более 1 080 км границы. Как и граница с Россией — это тоже линия опасности. Беларусь из-за политического кризиса стала военным округом России, докладывала в начале года эстонская разведка, которая называла наступление кремлевских войск на страны Балтии и Украину именно отсюда.

Пункт пропуска Сеньковка — уникальное место, граница между тремя государствами: Украиной, Россией и Беларусью. Фактически — межгосударственное перепутье.

Наряды, которые патрулируют участки, лесами наматывают километры. Также устанавливают почти прозрачную сигнальную нить, оборвав ее, нарушитель сам о себе даст знать патрулям. Границу обустраивают за собственные средства. Помогают и местные власти. Есть участки, где инженерных конструкций нет. Здесь помогает природа, вокруг болото и лес.

Тропы хорошо знают местные. Их иногда ловят за незаконное пересечение. Если границу с Украиной нарушит иностранец, то его максимум оштрафуют на несколько тысяч грн. Украинца, которого поймают белорусские пограничники, могут и посадить. Такие законы. На границе государств до сих пор есть участки в частной собственности. Это тоже усложняет работу пограничникам.

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Граница не только наземная, но и по воде. Речной участок спокойный. Как правило, здесь выход малых плавсредств. В теплое время года люди приходят порыбачить.

Активности по ту сторону украинские пограничники пока не видят. Тишина и на пунктах пропуска. Ни туристов из России, ни политических беженцев.

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