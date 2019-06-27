Лесные пожары и тепловые удары: последствия аномальной жары в Европе

В Европе фиксируют температурные рекорды за всю историю наблюдений. В Германии, Франции, Польши, Чехии и Швейцарии температура достигает +40, местами ожидается, еще жарче.

Синоптики утверждают – жара в Европу пришла с горячим воздухом из северной Африки. Наиболее жарко во Франции – там сейчас более 40 градусов. В стране из-за аномальной жары уже погибли трое пожилых людей. Именно они больше всего страдают от такой погоды. Поэтому больницы и центры для пожилых людей по всей стране дежурят в усиленном режиме.

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В Париже запретили въезд автомобилей, особенно тех, которые загрязняют окружающую среду, ведь через жару качество воздуха в мегаполисе резко ухудшилась.

Французские власти готовится приостановить занятия в школах. Напряженно работают сейчас медики и в Германии, там сейчас плюс 37 градусов. В нескольких людей тепловые удары произошли прямо на улице. Спасаются немцы от жары у рек, фонтанов и в парках.

Также люди больше лакомятся мороженым сами, и о братьях меньших не забывают. В частности, специальное мороженое в эти дни получает некоторые из жителей зоопарка Мюнхена.

Швейцария также страдает. На берегах знаменитого Женевского озера многолюдно, а на улицах города особым вниманием прохожих пользуются фонтаны – и большие, и маленькие. Воздух в стране распекся до 37 градусов. Власти объявили третий степень опасности в Женеве и четвертый – самый высокий, в других регионах.

Из-за жары, в испанском регионе Каталония вспыхнули леса. Огонь уже уничтожил 4 тыс. гектаров. Пожар пока не удаётся взять под контроль, власти задействовали почти 300 пожарных, 60 пожарных машин и 15 вертолетов.

Напомним, в Киеве увеличилась концентрация вредных примесей в воздухе из-за аномальной жары.

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