Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Мир

Лесные пожары и тепловые удары: последствия аномальной жары в Европе

В Европе фиксируют температурные рекорды за всю историю наблюдений. В Германии, Франции, Польши, Чехии и Швейцарии температура достигает +40, местами ожидается, еще жарче.

Синоптики утверждают – жара в Европу пришла с горячим воздухом из северной Африки. Наиболее жарко во Франции – там сейчас более 40 градусов. В стране из-за аномальной жары уже погибли трое пожилых людей. Именно они больше всего страдают от такой погоды. Поэтому больницы и центры для пожилых людей по всей стране дежурят в усиленном режиме.

Читайте: Когда спадет жара в Украине

В Париже запретили въезд автомобилей, особенно тех, которые загрязняют окружающую среду, ведь через жару качество воздуха в мегаполисе резко ухудшилась.

Французские власти готовится приостановить занятия в школах. Напряженно работают сейчас медики и в Германии, там сейчас плюс 37 градусов. В нескольких людей тепловые удары произошли прямо на улице. Спасаются немцы от жары у рек, фонтанов и в парках.

Также люди больше лакомятся мороженым сами, и о братьях меньших не забывают. В частности, специальное мороженое в эти дни получает некоторые из жителей зоопарка Мюнхена.

Швейцария также страдает. На берегах знаменитого Женевского озера многолюдно, а на улицах города особым вниманием прохожих пользуются фонтаны – и большие, и маленькие. Воздух в стране распекся до 37 градусов. Власти объявили третий степень опасности в Женеве и четвертый – самый высокий, в других регионах.

Из-за жары, в испанском регионе Каталония вспыхнули леса. Огонь уже уничтожил 4 тыс. гектаров. Пожар пока не удаётся взять под контроль, власти задействовали почти 300 пожарных, 60 пожарных машин и 15 вертолетов.

Напомним, в Киеве увеличилась концентрация вредных примесей в воздухе из-за аномальной жары.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Европу накрыла аномальная жара: первые жертвы и как спасаются
Аукцион для развития Центра Анны Киевской в городе Санлис
Аномальная жара в Европе: во Франции отменяют сессии, а в Германии раздеваются
Жара в Украине: как предотвратить тепловой удар
В Украине возможны временные отключения электроэнергии
В Киеве из-за жары диоксид азота в воздухе в шесть раз превышает норму
Когда ждать ослабление жары в Украине – прогноз
Как правильно пить воду в жару – советы медиков

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка