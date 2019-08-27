Лесные пожары бушуют сразу на двух континентах: горят Бразилия, Боливия и Греция

Пылает лесной пожар в Греции, с острова Самос вывозят туристов. Не утихает огонь и в тропических лесах Амазонки, а власти Бразилии отказывается от международной помощи.

На греческом острове Самос пылают лесные пожары. Пламя быстро распространяется из-за сильного ветра и жаркую сухую погоду. Местные власти уже эвакуировали около тысячи туристов. Пожар тушат по меньшей мере 700 пожарных.

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Продолжается масштабный пожар в тропических лесах Амазонки. Пылает на площади почти 2 млн гектаров не только в Бразилии, но и Боливии.

Боливийский президент готов принять международную помощь, а вот глава Бразилии отказался от мировой поддержки в тушении крупнейшего за последние десятилетия пожара.

Пожары в Амазонии будут обсуждать вскоре и на Генеральной Ассамблее ООН. Каждая страна сможет предложить свою помощь для сохранения лесов. Ведь Амазонской лес производит около 20% мирового кислорода.

А в Испании наводнение, затопило Мадрид. Больше всего пострадал пригород Арганда-дель-Рей. Из-за сильного дождя канализация не справилась с большим количеством воды.

Улицы превратились в настоящие реки. Поток был таким сильным, что передвигал автомобиля. Залило несколько станций метро, ​​их временно закрыли. Синоптики прогнозируют в регионе новые ливни до конца лета.

Напомним, в Полтаве вечером 21 августа возник пожар в одноэтажном складском здании Новой почты, огонь тушили 80 спасателей.

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