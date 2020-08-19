Леса без деревьев: как в Киевской области применяют незаконную схему вырубки

Возле Василькова уже третий месяц вырубают сосновый лес. Когда-то, говорят местные, здесь были довольно густые дубравы. Сейчас на полную работает пилорама. Для чего именно и есть ли на это разрешение, людям не объясняют.

В экоинспекции обещают взять ситуацию под контроль, но советуют жителям обратиться к ним с официальным заявлением.

Однако в областном лесничестве уверяют, что вырубка леса под Васильковом вполне законная, что там идет санитарная очистка и вырубают только пораженные деревья.

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А также утверждают, что имеют соответствующую документацию. На стороне лесников и правоохранители, которые подчеркивают законность вырубки.

Но местные отчетам чиновников не очень доверяют. Говорят, здесь работает хитрая схема – есть разрешение на вырубку одного больного дерева, а уничтожают гектары здорового и проверить это крайне трудно.

Также масштабную вырубку лесов разоблачили сотрудники СБУ на территории государственных лесхозов Житомирской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

В период с августа по сентябрь 2019 года было вырублено более 300 деревьев, которые стоят почти 2,5 млн грн.

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