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Факты / Видео / Україна

Самолеты — не главное: Костенко об ожиданиях от Рамштайна-9

Яна Брензей Ведущая Вікна Новини Валентина Летяк редактор ленты

Сейчас для Украины не так важно договориться на Рамштайне о современных истребителях, как увеличить и ускорить поставки артиллерии, боеприпасов к ней и танков, которые очень нужны на поле боя.

Такое мнение высказал полковник СБУ, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в комментарии ведущей Вікна-новини Яне Брензей в эфире телемарафона.

— Я понимаю, что самолеты — это такой политический вопрос, который покажет масштабы поддержки Украины Западом. Но то, что нам нужно сегодня, когда РФ готовит полномасштабное наступление, когда россияне продавливают нас по нескольким направлениям, и нашим силам обороны очень трудно, я думаю, главное — это договориться об артиллерии и боеприпасах к ней, которые имеют ключевое значение на поле боя. И, конечно, определиться со странами по поставкам Украине бронированной техники, в частности танков, — объяснил он.

По его словам, именно это оружие и техника поможет сейчас в сдерживании российских оккупационных войск и подготовке ВСУ к будущим контрнаступлениям.

Костенко видит положительные сдвиги в понимании западными политиками необходимости предоставить Украине не просто оборонительное вооружение, а именно наступательное, которое приведет к победе.

— Поэтому нужно ускорить поставки этого вооружения, убрать бюрократию. Я думаю, что темой Рамштайна будет также и устранение этой бюрократии, потому что время на стороне России, она имеет преимущество, пока у нас нет достаточно техники. Это нужно сделать достаточно быстро, чтобы мы были готовы к весенней кампании, — подытожил политик.

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