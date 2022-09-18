Буквы Z на стенах и списки местных жителей на столах: первое видео из штаба оккупантов на Харьковщине

Малые Проходы – небольшое село на Харьковщине вблизи границы с Россией. Все лето именно здесь шли ожесточенные бои. И именно отсюда по Харькову били российские Ураганы, Грады, Пионы и Смерчи.

В помещении здешнего сельсовета у россиян был штаб. Первое, что видно на стенах, надписи Махачкала. Они есть в каждой комнате.

Также в помещении разбросаны документы, встречаются надписи Дагестан и рисунки, похожие на горы. На столе в одной из комнат оккупанты оставили списки жителей населенного пункта призывного возраста, учебник всемирной истории и свои сухпаи.

А еще портрет Тараса Шевченко на стене. Но наши бойцы говорят, что он валялся на полу. Это они его уже достали и вернули на место.

Также буквой Z, которая стала символом оккупантов во время полномасштабного вторжения в Украину, обрисованы все стены.

Отбивали эти населенные пункты бойцы Харьковской теробороны – 127 бригада, созданная только в марте этого года. Это бывшие айтишники, менеджеры, должностные лица, прокуроры и парикмахеры из Харькова. Те, кто учился держать оружие в бою, смогли выгнать отсюда российских спецназовцев из ОМОНа и СОБРа.

Наши военные говорят, что в Малых и Больших Проходах размещалась усиленная батальонная тактическая группа российских кадровых военных. Но отошли со своих позиций они с большими потерями.

Местные жители рассказывают, что уехать из села можно было только в российский Белгород. За любые споры людей сажали, как говорят здксь, “на яму”.

Дома в селе оккупанты разграбили: вынесли бытовую технику и даже детские вещи. А, пожалуй, самый богатый дом в селе был штабом российских офицеров.

Они присмотрели себе усадьбу с бассейном, беседками и большим просторным домом. Но вот оставили после себя ящики из-под боекомплектов с надписью ОМОН Ижевск.

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