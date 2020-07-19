Летний отдых 2020. Чем уникален курорт Рассейка в Одесской области и цены

Из-за карантинных ограничений во многих странах украинцы в этом году вспомнили об отечественных курортах. Затока, Грибовка Одесской области — сейчас на пике популярности.

Есть и менее известные, но ничем не хуже места, среди таких и курорт Росейка, что в Татарбунарском районе Одесской области.

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Курорт Росейка отличается от остальных популярных направлений морского отдыха в Одесской прозрачной водой и золотым песком.

По сравнению с разрекламированной Затокой, Каролино-Бугазом и Грибовкой, туристов здесь меньше. Прежде всего — из-за удаленности от Одессы в почти 200 километров.

В последние годы главной проблемой здесь была дорога, а точнее ее отсутствие. Кое-где приходилось ехать даже полями. Два года назад путь до поселка начали ремонтировать.

Всего в поселке около 50 баз отдыха. Но из-за пандемии, в этом году отдыхающих немного. На базах надеются, что гостей станет больше ближе к концу лета.

Аренда жилья значительно дешевле чем на популярных одесских курортах. В среднем скромный номер на базе отдыха будет стоить от 500 грн с человека за сутки.

Отдых в Росейке привлекателен еще и тем, что неподалеку тоже есть что посмотреть. К примеру, можно посетить украинскую Венецию — Вилково.

Отдых на озере в Украине

Закрытые зарубежные курорты и жара побуждают наших граждан искать отдых в Украине. Одно из таких интересных мест называют украинским Мальдивами. Они находятся близ села Олешня в Черниговской области.

Здесь расположены три озера: Черное, Лазурное и Голубое. Называются они в соответствии с цветом воды. Самое больше в форме сердца, его глубина 22 метра. Даже в жару здесь не цветет вода.

Ранее на месте озер были карьеры, где добывали песок, на их дне до сих пор находятся залежи кварцевого песка.

Рядом с озерами — базы отдыха. Цены — на любой вкус. В фанерном домике сутки стоят 300 грн, а за проживание в коттедже надо выложить 1 тыс. грн.

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