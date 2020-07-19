Летний отдых 2020. Чем уникален курорт Рассейка в Одесской области и цены
Из-за карантинных ограничений во многих странах украинцы в этом году вспомнили об отечественных курортах. Затока, Грибовка Одесской области — сейчас на пике популярности.
Есть и менее известные, но ничем не хуже места, среди таких и курорт Росейка, что в Татарбунарском районе Одесской области.
Читайте: Отдых в Одессе 2020: цены и лучшие места
Курорт Росейка отличается от остальных популярных направлений морского отдыха в Одесской прозрачной водой и золотым песком.
По сравнению с разрекламированной Затокой, Каролино-Бугазом и Грибовкой, туристов здесь меньше. Прежде всего — из-за удаленности от Одессы в почти 200 километров.
В последние годы главной проблемой здесь была дорога, а точнее ее отсутствие. Кое-где приходилось ехать даже полями. Два года назад путь до поселка начали ремонтировать.
Всего в поселке около 50 баз отдыха. Но из-за пандемии, в этом году отдыхающих немного. На базах надеются, что гостей станет больше ближе к концу лета.
Аренда жилья значительно дешевле чем на популярных одесских курортах. В среднем скромный номер на базе отдыха будет стоить от 500 грн с человека за сутки.
Отдых в Росейке привлекателен еще и тем, что неподалеку тоже есть что посмотреть. К примеру, можно посетить украинскую Венецию — Вилково.
Отдых на озере в Украине
Закрытые зарубежные курорты и жара побуждают наших граждан искать отдых в Украине. Одно из таких интересных мест называют украинским Мальдивами. Они находятся близ села Олешня в Черниговской области.
Здесь расположены три озера: Черное, Лазурное и Голубое. Называются они в соответствии с цветом воды. Самое больше в форме сердца, его глубина 22 метра. Даже в жару здесь не цветет вода.
Ранее на месте озер были карьеры, где добывали песок, на их дне до сих пор находятся залежи кварцевого песка.
Рядом с озерами — базы отдыха. Цены — на любой вкус. В фанерном домике сутки стоят 300 грн, а за проживание в коттедже надо выложить 1 тыс. грн.