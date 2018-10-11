Литр бензина подскочит до 40 грн – акция протеста в Киеве

9 утра. К правительственному кварталу съезжаются автолюбители. Почти все на евро бляхах.

Машины припарковали вдоль дороги. Авто громко сигналят, но движение не перекрывают. Водители, проезжают мимо – митингующих поддерживают, впрочем, не останавливаются.

Активисты возмущены – в течение почти двух месяцев стоимость бензина выросла почти на 3 грн. Поэтому требуют за счет уменьшения размера акциза на топливо и привязки к гривне снизить цену на топливо.

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Цены на нефть уже перевалили далеко за 80 долларов за баррель и эксперты предполагают, что взлетят до 100. При таком сценарии, очередного удорожания горючего точно не избежать.

Между тем, столичная акция бойкот цены на топливо за час закончилась. Протестующие даже не пытались лично передавать какие-то требования властям – говорят их требования и так хорошо слышно. Заторов в городе из-за флешмоб не было. Потому что автомобилисты на призыв активистов не останавливались.

К слову, молодёжь России против! Митинги, которые могут разжечь революцию.

Опубликовано Октябрь, 11 в 15:35



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