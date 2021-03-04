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Лицензии нет, но от работы не отстранили: накажут ли стоматолога из Ровно

Стоматологу из Ровно Инне Кравчук, которую подозревают в избиении детей, не запретили работать, поскольку, по информации правоохранителей, она не должностное лицо.

В то же время, по данным Минздрава, у нее как физического лица-предпринимателя нет разрешения, она работает без лицензии.

За избиение детей правоохранители вручили ей подозрение. Суд отпустил Инну Кравчук под личное обязательство.

Читайте: Вместо суда — новая клиника: что известно о стоматологе из Ровно, которая била детей

Женщина со следствием не сотрудничает. За причинение умышленных легких телесных повреждений ей грозит лишь штраф, общественные или исправительные работы.

Скандал со стоматологом в Ровно

В феврале 2021 года Украину всколыхнула история об издевательствах над детьми в стоматологической клинике.

Стоматолог Инна Кравчук била своих маленьких пациентов, родители детей обратились в полицию.

Подробнее о скандале со стоматологом в Ровно читайте на Фактах ICTV.

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