Лезут в дома и кусают людей: в чем опасность змей и как от них уберечься

Сейчас отдых на природе может обернуться бедой. Только во Львовской области за последние две недели змеи покусали с десяток людей. Также пресмыкающиеся начали пробираться в дома.

Факты ICTV расскажут, какие с виду ядовитые змеи, как от них уберечься и что делать, если вы получили укус пресмыкающегося.

Змеи могут быть особенно опасными для детей. Так, во Львовской области пострадала 13-летняя девочка. Она с семьей собирала в лесу землянику и наткнулась на змею, которая укусила ее за ногу.

По словам врачей, ребенок до сих пор находится в реанимации, его состояние стабильное.

— У этой девочки наблюдаем достаточно большой отек, массивное распространение, сейчас уже есть регрессия. Происходит улучшение на полноценной терапии, — отметил врач-анестезиолог Западноукраинского детского медицинского центра Тарас Борачок.

Пострадавшей не вводили противозмеиную сыворотку, ведь ее в Украине нет уже более года. Врачи утверждают, что по современным отечественным протоколам, антидот в таких случаях уже не используют.

— Два года назад, когда с сывороткой были проблемы, разработали протокол. Он не отличался от министерских протоколов лечения укусов без использования сыворотки. Все придерживаются этих протоколов, — отметил генеральный директор Ивано-Франковской областной детской больницы Тарас Мельник.

В случае укуса змеи самое главное — это вовремя и правильно оказать домедицинскую помощь, ведь ее яд опасен. Врач-анестезиолог Олег Курташ говорит, что после укуса возникают отек, покраснение места поражения и конечности. Запрещено отсасывать яд, разрезать место укуса, ведь можно занести инфекцию.

— Во-первых, произвести обработку при наличии антисептика и наложить повязку – не тугую. Паниковать ни в коем случае не надо, потому что это ускоряет кровообращение и тоже может повлиять на дальнейшее состояние. При наличии каких-либо украшений, которые могут повредить вам во время отека конечности, их надо обязательно снять, — отметил заведующий зооживотним отделом Эколого-натуралистического центра Виктор Червоный.

На Прикарпатье местные жители говорят, что пресмыкающиеся все чаще приближаются к домам. Причина — нарушение экологии и разрушение мест их существования. Ведь люди вырубают все больше лесов и уничтожают кормовую базу.

В Украине живут 11 видов змей. Среди них три — гадюка обыкновенная, степная и никольского — ядовитые. Внешне их можно отличить от ужей. У гадюк голова шире, она треугольная. На спине у них волнистая змейка, которая темнее самого цвета змеи.

Обычно они не нападают первыми, но в случае угрозы — защищаются. Поэтому, отдыхая на природе, стоит ходить по протоптанным тропам, внимательно смотреть под ноги и водить перед собой палкой, чтобы отпугнуть ползающих в траве змей.

Первая помощь во время укуса змеи

Во время укуса змеи следует сразу обращаться к врачу: позвонить по номеру 103 или самостоятельно отвезти пострадавшего в больницу.

Вместе с тем, если госпитализация занимает определенное время, стоит самостоятельно оказать первую помощь.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.