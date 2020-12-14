Ледяной локдаун в Украине продолжается: какие регионы накроет циклон

Почти всю Украину сегодня накроет циклон, поэтому украинцев призывают не выходить из дома без необходимости, а водителей — быть осторожными на дороге.

Всю ночь с 13 на 14 декабря в Киеве шел дождь, поэтому земля снова подмерзшая. Спасатели объявили желтый уровень опасности.

В столице с вечера усилили работу коммунальщиков, но это не помогло, ведь в городе на тротуарах сплошной слой льда. Пешеходы ходят по дороге для машин, ведь считают, что так безопаснее.

Почти всю территорию Закарпатья покрыл туман. Наиболее опасно ночью и утром, ведь видимость на дорогах достигает 100 метров.

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Сейчас в области действует штормовое предупреждение. На четырех горных перевалах — гололед. Там круглосуточно дежурят около 30 машин дорожников. Они посыпают асфальт противогололедной смесью.

Ситуация в Луцке: коммунальщики расчищают дороги и тротуары от льда. За выходные в Луцке потратили почти 30 тонн соли и 12 тонн противогололедной смеси.

— Сейчас в городе работают пять машин, которые рассыпают смеси от гололеда. На сложных территориях, как мосты, путепроводы очень быстро появляется лед, поэтому надо, чтобы машины вовремя выезжали туда и посыпали дорогу, — сказал и.о. руководителя КП Луцькспецткомунтранс Сергей Андриевский.

В Винницкой области из-за скользкой трассы произошло около полусотни аварий. Вблизи Вороновицы в ДТП погибли два человека. Спасатели области предупреждают об ухудшении погодных условий и гололеде на дорогах.

Погода в Украине

Во вторник, 15 декабря, мокрый снег синоптики прогнозируют на Востоке Украины, а также в Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. На остальной территории – без осадков.

В западных областях днем местами до +6, на Юге страны – от 0 до +4. В северных и центральных регионах – около 0 градусов, в восточных – от -1 до +2. В Киеве без осадков, ночью и днем -1 +1.

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