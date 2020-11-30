Локдаун в Израиле: как армия помогает бороться с коронавирусом

В Израиле с сентября удалось уменьшить количество инфицированных коронавирусом с 11 тыс. до 1 тыс. за сутки. Помогла в этом армия — военные быстро обнаруживали больных и контактных. Так удалось разорвать цепочку заражений.

Страна в середине сентября первой в мире ввела повторный локдаун. Тогда Минобороны создало специальное управление Алон. Сюда поступают данные о тестировании, о тех, кто на самоизоляции, и главное — здесь центр расследования.

Военные работают очень организованно, и именно после того, как подключилась армия, стало намного лучше.

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Как следствие, Израиль ослабляет локдаун и возобновляет обучение в школах.

В Израиле с 8 ноября частично ослабили карантин, разрешив работу уличных магазинов

В стране внимательно следят за эпидситуацией. Если она ухудшится, ограничительные меры вернут и введут новые.

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